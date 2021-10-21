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СЬОГОДНІ Новини України

COVID-вакцини безпечні для алергіків? У МОЗ пояснили

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 13:27
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У відомстві заявили, що алергія – це реакція імунної системи на алерген
Вакцинація від коронавірусу людей з алергією. Фото: колаж "Сьогодні"
Вакцинація від коронавірусу людей з алергією. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо алергія безпосередньо не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися від коронавірусу - безпечно.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України Міністерства охорони здоров'я.

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Чи можна вакцинуватися від коронавірусу людям з алергією?

У МОЗ заявили, що алергія – це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією.

Тому якщо ваша алергія не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба.

Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:

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  • їжу
  • домашніх тварин
  • отрута
  • фактори навколишнього середовища
  • латекс
  • пероральні ліки

Крім того, алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

Якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини. Ознайомитися можна за цим посиланням та тут, або ж запитати у медпрацівників у місці вакцинації.

У відомстві додали, якщо ви маєте алергію на один з компонентів, то вам не варто робити щеплення цією вакциною.

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В Україні триває вакцинація
В Україні триває вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

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