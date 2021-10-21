COVID-вакцини безпечні для алергіків? У МОЗ пояснили

У відомстві заявили, що алергія – це реакція імунної системи на алерген

Вакцинація від коронавірусу людей з алергією. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо алергія безпосередньо не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися від коронавірусу - безпечно.

Про це повідомили в Національній службі здоров'я України Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Чи можна вакцинуватися від коронавірусу людям з алергією?

У МОЗ заявили, що алергія – це реакція імунної системи на алерген, а науці наразі відомо понад 20 тисяч алергенів, не кожен із них викликає реакцію в кожної людини з алергією.

Тому якщо ваша алергія не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба.

Протипоказанням до вакцинації не є алергія на:

Реклама

їжу

домашніх тварин

отрута

фактори навколишнього середовища

латекс

пероральні ліки

Крім того, алергійний риніт також не впливає на щеплення, з ним можна спокійно вакцинуватися.

Якщо ви не знаєте, які саме алергени викликають реакцію, варто ознайомитися зі складом вакцини. Ознайомитися можна за цим посиланням та тут, або ж запитати у медпрацівників у місці вакцинації.

У відомстві додали, якщо ви маєте алергію на один з компонентів, то вам не варто робити щеплення цією вакциною.

Реклама

В Україні триває вакцинація / Фото: Колаж: Сьогодні

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Раніше ми писали: