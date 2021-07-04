CША передадуть Україні військові катери

Військовий катер Mark VI. Фото: realcleardefense.com

Наступного року США почнуть передачу Україні бойових катерів Mark VI.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Військово-Морськими силами України в Одесі.

"Україна разом зі США, Великою Британією, Турецькою Республікою і багатьма іншими нашими друзями активно реалізує спільні масштабні проєкти з оновлення нашого корабельного складу, побудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу", – сказав президент.

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За його словами, військово-морська база "Схід" у Бердянську "нарощує потужності й активно розвиває свою інфраструктуру".



"У порту "Південний" формується інфраструктура, розгорнуто управління дивізіоном кораблів, базуються два катери типу Island та очікується поповнення ще щонайменше трьома катерами, які зараз проходять модернізацію у США. Наступного року американська сторона почне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI", – заявив глава держави.

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Раніше ми повідомляли, що Зеленський в Одесі привітав моряків з Днем Військово-Морських Сил.

Також нагадаємо, Україна скоро отримає турецькі безпілотники Bayraktar.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: