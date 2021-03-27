Дексаметазон при COVID-19: що налякало міністра Степанова і чи допомагає препарат при коронавірусі

Глава МОЗ заявив, що українці займаються, назвав препарат і додав – медики в курсі. Ми зібрали все, що відомо про терапію дексаметазоном

Реклама

Українці призначають одне одному антибіотики і гормони, а не йдуть до лікаря при перших симптомах COVID-19. "У лікарів волосся дибки стає від такого самолікування", – заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Бувають кричущі випадки, коли одне одному починають призначати дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах. Думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо", – висловився міністр в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дексаметазон дійсно призначають деяким хворим із COVID-19, але дуже обережно й індивідуально. До чого призводить самолікування дексаметазоном і коли його застосовують лікарі, розбирався "Сегодня".

Що таке дексаметазон?

Дексаметазон – це препарат із класу стероїдних гормонів. Тобто, він послаблює імунітет. Ліки призначають при шкірних захворюваннях, астмі, хронічної обструктивної хвороби легень, набряку мозку і навіть при онкозахворюваннях.

Реклама

З минулого року препарат застосовують для лікування COVID-19. Клінічні випробування на тяжкохворих показали зниження смертності на 36%.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Факт в тому, що дексаметазон не можна просто так застосовувати при коронавірус. Його призначають тільки важким хворим, у яких імунна система починає атакувати клітини легенів. У початковій стадії хвороби він може нашкодити. При цьому терапія важких хворих, навпаки, показала хороші результати.

Європейське агентство з лікарських засобів ще у вересні 2020-го схвалив дексаметазон для призначення хворим, які потребують додаткової кисневої терапії. Всесвітня організація охорони здоров'я теж радить препарат для лікування хворих із тяжкою і критичною формою COVID-19.

Реклама

В Україні препарат внесли в протокол лікування коронавірусні захворювання в кінці червня минулого року. Але при неправильних дозах і курсі прийому дексаметазон викликає побічні реакції:

глаукома,

катаракта,

затримка рідини,

гіпертензія,

різка зміна настрою,

порушення пам'яті,

сплутаність свідомості,

дратівливість,

набір ваги,

підвищений ризик інфекцій і остеопорозу.

Читайте також: Ціни якраз для серцевого нападу – чому в Україні подорожчали ліки

Коли призначають дексаметазон?

В Україні дійсно є проблема з тим, що хтось, хто перехворів, може порадити свій план лікування іншому хворому, говорить Інна Андрусовіч, лікар-інфекціоніст Харківської поліклініки №8.

Тому не тільки дексаметазон, але і всі ліки при будь-яких захворюваннях повинен призначати лікар. А дексаметазон – це гормон надниркових залоз. Неправильне призначення і неправильна скасування прийому з великих доз може привести до порушення роботи багатьох органів, зазначає інфекціоніст.

"Призначення гормонів може підвищити рівень цукрів, особливо у людей, у яких вони і так підвищено – це люди з діабетом першого і другого типу – і може привести до гипергликемической комі. Гормони також підвищують тиск. Люди, які брали вранці одну таблетку від тиску і весь день ходили з нормальним тиском, то при прийомі дексаметазону однієї таблетки може бути мало. Вони не зрозуміють, чому у них підскочив тиск і стався гіпертонічний криз".

Реклама

Це тільки частина можливих наслідків, оскільки у будь-якої людини є свої особливості організму і здоров'я. Те, що підійде одному – не підійде іншому.

Коли лікар призначає дексаметазон, то він повністю контролює лікування і показники здоров'я. Перед прийомом ліків пацієнт здає аналізи і під час лікування вони періодично повинні перевіряти ще, каже Інна Андрусович.

Раніше "Сегодня" писав про ефективність і можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, яка 25 березня прибула в Україну.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама