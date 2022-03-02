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"Денацифікують" будинки мирних жителів: Росія вдарила по цивільних під Києвом (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 18:13
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Російські військові б'ють по мирних жителях
Російські військові б'ють по мирних жителях / Фото: Колаж: Сьогодні

В селі Горенка Київської області російські загарбники вдарили по будинках цивільних жителів, про постраждалих не повідомляється.

Така інформація була опублікована в Telegram-каналі Олексія Гончаренка.

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При цьому про кількість постраждалих не повідомляється.

"Село Горенка. Київська область. Російсько-фашистська армія "денацифікує" приватні будинки місцевих жителів", – йдеться у повідомленні.

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Фото: Олексій Гончаренко

Ситуація в районах Київської області

Бучанський район. Уся територія району контролюється. Найбільш важка ситуація в Бородянці та Гостомелі. У Бородянці в результаті обстрілів та авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Є ймовірність, що під завалами перебувають люди. В Гостомелі періодичні бої. Отримали інформацію про формування нових колон загарбника. Зранку відбувся артобстріл в Гостомелі та Ірпіні.

Фастівський район. Усі 9 громад під контролем. Інфраструктура ціла. Руйнування відсутні. ЗСУ та тероборона відпрацювують диверсантів загарбника.

Білоцерківський район. Перебуває під контролем Білоцерківської військової адміністрації. Цілодобово працює штаб Територіальної оборони. Ввечері 1 березня Біла Церква зазнала обстрілів ракетами. Два вибухи. Жертв немає.

Вишгородський район. Ситуація напружена, проте контрольована. Північ району окупована ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. На окупованій території немає світла, води, перебої зі зв’язком, немає підвозу продуктів. Йде постійне перегрупування сил загарбника. Активних бойових дій протягом ночі не зафіксовано.

Бориспільський район. Усі громади під контролем.

Броварський район. Усі 8 тергромад під контролем. Здійснюється патрулювання та працюють блокпости. Спостерігається скупчення ворожої техніки. Об’єктів критичної інфраструктури – не порушено.

Обухівський район. Ситуація контрольована. Усі територіальні громади під контролем. Йдуть роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги мирному населенню.

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