Дипломати США, Німеччини та Франції вшанували пам'ять Павла Шеремета

Дипломати поклали квіти до пам'ятника Павлу Шеремету. На місце загибелі журналіста люди несуть квіти / колаж "Сегодня"

Сьогодні представники посольств США, Німеччини та Франції вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета, який загинув в цей день п’ять років тому від вибуху машини на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. Дипломати поклали квіти до памятника журналісту і на своїх сторінках у Twitter закликали до справедливого розслідування цього резонансного вбивства.

"20 липня 2021 року минає п'ять років від убивства журналіста видання "Українська правда" Павла Шеремета. Франція віддає шану пам'яті загиблого та сподівається, що справу буде розкрито і винуватці злочину покарані. Щирі співчуття близьким і рідним", – йдеться в повідомленні на сторінці посольства Франції у Twitter.

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Посольство США в Україні в відповідному повідомлені закликало захищати права та свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого втратили.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять журналіста Павла Шеремета, убитого п'ять років тому в Києві. Ми всі маємо захищати права та свободи журналістів, а також продовжувати забезпечувати справедливість для сімей і близьких тих, кого ми втратили", – зазначило американське посольство у Twitter.

Нагадаємо, що вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій в цей момент знаходився Павло Шеремет. Внаслідок отриманих в результаті вибуху тяжких поранень відомий в Україні, Росії та Білорусі журналіст загинув на місці.

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Через три с половиною роки після цього про підозру у вбивстві Шеремета повідомили військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове розслідування щодо них тривало 1402 дні та закінчилося 22 травня 2020 року.

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До речі, в інтерв'ю "Сьогодні" Юлія Кузьменко зазначила, що їх справа завершиться "пшиком": "З самого початку є відчуття повного абсурду. Є відчуття, що ми потрапили в якусь паралельну реальність і ніяк не можемо з неї вийти. Відчуття, що про нас знімають фільм без нашої згоди". Подробиці читайте в матеріалі "Після загибелі Павла Шеремета я запитувала у Google, хто ж це такий", – Юлія Кузьменко про того, в чиїй смерті її звинувачують."

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи буде здійснювати суд присяжних. Наразі обвинувачені, жоден з яких не визнав своєї провини, перебувають під домашнім арештом. Суд присяжних знаходиться на стадії дослідження письмових доказів у справі.

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Всі подробиці в спецтемі Розслідування вбивства Павла Шеремета