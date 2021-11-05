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СЬОГОДНІ Новини України

Дистанційка чи очне? Що відбувається у школах України (оновлюється)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 листопада, 17:45
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Ситуація з коронавірусом у країні на сьогоднішні значно погіршилася
Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"
Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

На сьогодні у містах України багато школярів повертаються до дистанційки або їм продовжують канікули, оскільки ситуація з коронавірусом значно погіршилася. Але все ж таки деякі установи знову працюватимуть у очній формі.

Докладніше про те, як зараз працюють школи України – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Сумська область

На Сумщині продовжили дистанційну форму навчання для школярів 1-11 класів. Вони залишаться вдома до 14 листопада.

За словами місцевих чиновників, обмеження допомогли – за останні два тижні зменшилась кількість хворих у категорії 10-17 років. Вони сподіваються, що захворюваність знижуватиметься.

"Комісія ТЕБ та НС одноголосним рішенням рекомендувала установам загальної середньої освіти продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-11 класів до 14 листопада 2021 року" , – йдеться у повідомленні.

Миколаїв

У Миколаєві з понеділка, 8 листопада, школи знову повернуться до очного навчання. Але все ж таки деякі установи залишаться на дистанційці.

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До очного навчання повернуться:

  • учні 1 – 4 класів всіх шкіл;
  • учні 1 – 9 класів спеціальної школи для дітей із порушеннями зору;
  • школи з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання;
  • учні 5 – 11 класів шести навчальних закладів, де вакциновано 100% персоналу (школи №16, 28, 46, 47, економічний ліцей №1 та класичний ліцей).

Зазначається, що решта навчальних закладів (йдеться про учнів 5 – 11 класів) міста продовжать навчання у дистанційному форматі.

В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні школярі повернуться на навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

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Київ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що невдовзі у столиці школярі зможуть повернутися за парти. Наразі вони навчаються дистанційно через спалах COVID-19.

Як розповів Кличко, у цю хвилю коронавірусу хворіє багато дітей. Є як у тяжкому стані, так і зовсім летальні наслідки.

"Тому учні повернуться до шкіл після покращення епідемічної ситуації. Сподіваємося, що це відбудеться незабаром. Важливо сьогодні утримати ситуацію", – наголосив міський голова.

Харків

У школах Харкова продовжать навчальний рік. Через це діти повинні будуть навчатися у червні.

Справа в тому, що для харківських школярів продовжили канікули ще на тиждень. Це значить, що осінні канікули у дітей триватимуть три тижні.

"Ми дійшли рішення продовжити канікули до 5 листопада для того, щоб з 8 листопада всі школи міста вийшли на очну форму навчання", – повідомили у міськраді.

Запоріжжя

З понеділка, 8 листопада, у Запоріжжі школярі підуть на дистанційне навчання. Варто зазначити, що місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину.

Як стало відомо, відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань ТЕБ та НС. У школярів Запоріжжя були тривалі канікули, які розпочалися 18 жовтня. Тоді область перейшла до "червоної" зони епіднебезпеки.

Після 25 жовтня канікули продовжили. Але тепер з 8 листопада влада вирішила запровадити дистанційне навчання, оскільки у місті дуже багато інфікованих коронавірусом дітей.

Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"
Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"

Львів

З 1 листопада школярі Львова перейшли на дистанційне навчання. Так, влада бореться з поширенням коронавірусу. Варто зазначити, що дитячі садки працюють в очному режимі.

Житомир

З огляду на збільшення кількості випадків захворюваності на COVID-19 серед дітей, житомирським школярам продовжили канікули до 7 листопада. Таке рішення прийняла міська комісія з питань ТЕБ та НС на позачерговому засіданні.

Одеса

Як стало відомо, у зв'язку зі стрімким зростанням захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, для збереження здоров'я дітей та працівників шкіл, у школах Одеси рекомендовано продовжити канікули до 7 листопада.

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