Для чого залізничники викосили 10 км снігу і до чого тут миші – несподіване пояснення

В "Укрзалізниці" підтвердили, що дійсно робітники викошували траву під снігом вздовж колій

В УЗ пояснили, для чого косити сніг зимою. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Мережі обговорюють відео, на якому видно, як залізничники працюють газонокосарками просто по снігу. Виявилося, що це не жарт і робітникам "Укрзалізниці" на Закарпатті дійсно видали таке розпорядження.

Про це повідомляє сайт "Цензор НЕТ".

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Як з'ясували журналісти, залізничників дійсно змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг. У "Львівській залізниці" зазначили, що бур'ян косили в таких умовах, щоб вберегти від стресу мишей та їжаків.

Видання зазначає, що працівники і самі не зрозуміли, чому їх у сніг змусили косити чагарники. За місяць, провалюючись у сніг, пройшли з косарками вздовж колій майже 10 км. Люди зізнаються, що якщо б не виконали наказ, то могли б отримати догани.

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Косили сніг?

Днями у Мережі розповсюдили відео, на якому можна побачити, як співробітники "Укразалізниці" косять траву у сніжну погоду. Кілька залізничників справді вийшли до колій з газонокосарками та у відповідних масках, вони весело посміхаються та махають на камеру.

"На Закарпатті залізничники вийшли косити траву в сніжну погоду. Чоловіки стоять по коліна в снігу біля залізничних колій і радісно махають людям, що проїжджають. Ти не ти, коли потрібно виконати план", – йдеться у підписі до відео.

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