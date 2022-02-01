До +7! Коли в Україну прийде справжнє тепло – прогноз

Вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний 5−10 м/с, однак у деяких регіонах очікуються пориви

У цей день варто очікувати опади / Колаж "Сьогодні"

Погода в Українізавтра, 2 лютого, буде теплою, але не у всіх регіонах. Синоптики обіцяють опади вдень та вночі, а західні області попереджають про сильні пориви вітру.

Про це пише НВ.

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Вночі часом йтиме сніг, а от вдень через плюсову температуру варто очікувати дощ. На дорогах буде ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі опуститься до 9 градусів морозу, а вдень прогріється до 2 градусів тепла. На півдні та сході вночі буде від 0 до 7 градусів морозу, а ось вдень температура повітря прогріється до 7 градусів тепла.

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Яка буде температура у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря будевід 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси – ред.). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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