До -8, але сонячно: синоптики порадували прогнозом погоди на 26 грудня (карта)

Очікується південно-західний вітер

В Україні буде холодно. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 26 грудня, на території України буде сонячно. Опади передбачаються лише у кількох областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 26 грудня

Дощ зі снігом очікується у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

В інших регіонах України буде сонячно та без опадів.

На півночі країни синоптики прогнозують уночі від -11 до -13 градусів, а вдень температура повітря становитиме -6 градусів.

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У південних регіонах температура повітря вночі від -1 до -3, а вдень підніметься до 2 градусів тепла.

У центрі прогнозують дощ зі снігом, тому вночі очікується -5...-7 градусів, а вдень температура повітря становитиме -4...-6.

У Києві очікується вночі -11...-13 градусів, а вдень -4...-6.

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Погода в Україні на 26 грудня. Скриншот

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