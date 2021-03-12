Дощ, сніг і штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 12 березня (карта)

В Україні сьогодні, 12 березня, у всіх областях, крім східних, очікується дощі, подекуди зі снігом.

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, на сході країни температура повітря становитиме від мінус 3 до 2 градусів тепла, а на півночі стовпчики термометрів покажуть від мінус 3 до 1 градуса з позначкою плюс.

У західних областях температура повітря встановиться на рівні від 0 до 8 градусів вище нуля.

На півдні країни температура повітря буде в межах від 2 до 5 градусів тепла.

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Крім того, як повідомляє на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, до України вже прийшов атмосферний фронт, в західних областях сипле сніг, посилився до штормового вітер.

За її даними, опади переміщаються у східному напрямку.

"Температура повітря – від +3 градусів в західних областях до 19 градусів морозу на Сході!

Уважно вибирайте місце для парковки машини та й самі не затримуйтеся під будинками й деревами, особливо великими й старими", – йдеться в повідомленні.

Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня, якою буде погода навесні.

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Також після того, як Новий рік в Україні минув без снігу і морозів, ми дізнавалися, яка на українців чекає погода цієї зими та загалом до кінця року. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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