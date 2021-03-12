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Дождь, снег и штормовой ветер: прогноз погоды в Украине на 12 марта (карта)

12 марта, 07:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Теплее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 12 марта, во всех областях, кроме восточных, ожидается дожди, местами со снегом.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на востоке страны температура воздуха составит от минус 3 до 2 градусов тепла, а на севере столбики термометров покажут от минус 3 до 1 градуса с отметкой плюс.

В западных областях температура воздуха установится на уровне от 0 до 8 градусов выше нуля.

На юге страны температура воздуха будет в пределах от 2 до 5 градусов тепла.

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Кроме того, как сообщает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, в Украину уже пришел атмосферный фронт, в западных областях сыплет снег, усилился до штормового ветер.

По ее данным, осадки перемещаются в восточном направлении.

"Температура воздуха – от +3 градусов в западных областях до 19 градусов мороза на востоке! Внимательно выбирайте место для парковки машины и сами не задерживайтесь под домами и деревьями, особенно крупными и старыми", – говорится в сообщении.

Тем временем сайт "Сегодня" узнавал у наших экспертов – климатологов Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, а также у народного синоптика Леонида Горбаня, какой будет погода весной.

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Также после того, как Новый год в Украине прошел без снега и морозов, мы узнавали, какая украинцев ждет погода этой зимой и в целом до конца года. Читайте об этом подробнее в материале "Аномальное тепло и суровые морозы: прогноз погоды на весь 2021 год".

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