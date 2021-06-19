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Дощі і спека до +30: якою буде погода в Україні 19 червня (карта)

19 червня 2021 6:15

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

На заході вдень синоптики прогнозують зливи, а на сході спеку

У суботу, 19 червня, в Україні очікується сонячна, місцями дощова погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході вдень синоптики прогнозують зливи і температуру від 25 до 29 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть від 14 до 16 градусів.

На півночі країни опадів не очікується, температура вдень коливатиметься в межах 27-29 градусів, а вночі прогнозується від 15 до 18 градусів тепла.

Водночас на сході Україна вдень стовпчики термометрів покажуть від 27 до 30 градусів, вночі ж очікується від 16 до 18 градусів.

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На півдні країни синоптики прогнозують опади – вдень температура буде коливатися в межах 24-29 градусів, а вночі – від 15 до 17 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни:

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