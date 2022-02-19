Бійка Шуфрича та Бутусова – у соцмережах діляться мемами

Бутусов емоційно відреагував на заяву Шуфрича

Гості програми побилися прямо у прямому ефірі / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері у прямому ефірі програми "Свобода слова із Савіком Шустером" на телеканалі Україна 24 журналіст Юрій Бутусов накинувся із кулаками на народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Користувачі Мережі вже встигли поділитись смішними мемами в соцмережах.

Сайт "Сьогодні" вирішив показати найоригінальніші.

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Шуфрича зобразили у вигляді Джокера

Також виник мем на український мотив.

Ти зізнайся мені, звідки ці шрами

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Не обійшлося без традиційної картинки з Леонардо Ді Капріо.

Цей мем підходить для будь-якої ситуації

Користувачі діляться такими шедеврами:

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Шуфрич зображено у вигляді пірата з підбитим оком

В українців розігралася фантазія.

Меми розлетілися по всіх просторах інтернету

Реакція Мережі досить різноманітна.

Гумористи вигадали свої репліки

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