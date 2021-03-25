Україна отримала вакцину CoronaVac: 10 головних фактів про китайську вакцину

Сьогодні, 25 березня, Україна отримала першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech.

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"Сьогодні" зібрали все, що відомо про китайський препарат, яким будуть вакцинувати українців.

Що собою являє

CoronaVac є інактивованою цільноклітинною вакциною, яка випускається в шприці і зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Інактивовану вакцину отримують з убитого вірусу, який повністю знешкоджується, але зберігає всі свої імуногенні властивості. Так, в цільноклітинних (або цільновіріонних) вакцинах віруси або заморожують, або обробляють хімічними речовинами.

Хто виробляє

Sinovac Biotech (Китай) – одна з найбільших на світовому ринку компаній-виробників вакцин (включаючи вакцини проти гепатиту типів А і В, а також пташиного грипу і паротиту). Щорічно Sinovac Biotech виробляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені в 34 країнах світу.

Як діє вакцина

CoronaVac вколюють внутрішньом'язово. Вакцина викликає швидку імунну реакцію, проте рівень вироблюваних нею антитіл значно нижче, ніж у людей, які перехворіли на COVID-19. Це характерно для всіх інактивованих вакцин.

Наскільки вакцина ефективна

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За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ефективність вакцини перевищує 70%. Водночас, за даними бразильського Інституту Бутантан, загальна ефективність CoronaVac становить лише 50,38%.

Але в компанії "Лекхім" заявили, що випробування в Туреччині продемонстрували значно вищий показник – 83,5%. Крім того, ця вакцина попередила важкі форми перебігу захворювання та госпіталізацію в 100% випадків.

Де проходили клінічні випробування

На цей момент три фази клінічних випробувань CoronaVac пройшли в Індонезії (ефективність 97%) і Туреччини (ефективність 83,5%). Завершується третя фаза клінічних випробувань в Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021.

Побічний ефект CoronaVac

Випробування вакцини в Бразилії затягнулися через те, що в листопаді їх довелося заморозити на кілька тижнів. Як повідомлялося офіційно, "через серйозний побічний ефект". Пізніше стало відомо, що помер один з 150 добровольців. Тіло 33-річного чоловіка було знайдено 8 листопада в ванній кімнаті, поряд валявся шприц і капсули з-під ліків. Пізніше з'ясувалося, що це було самогубство. як писали ЗМІ з посиланням на поліцейських, суїцид не був пов'язаний ні з вакциною, ні з вакцинацією.

Термін зберігання

У Sinovac Biotech запевняють, що в стабільному стані вакцина може зберігатися до трьох років.

Де вже використовують CoronaVac

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Першою країною, яка отримала вакцину CoronaVac, стала Індонезія. 6 грудня до Джакарти вирушила перша партія в кількості 1,2 мільйона доз. Серед країн, які уклали контракти з Sinovac Biotech на поставку вакцини, – Бразилія, Болівія, Чилі, Гонконг, Індонезія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, Туреччина.

Коли почнеться вакцинація

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що вакциною Sinovac, в першу чергу, будуть вакцинувати літніх людей і тих, хто за ними доглядає. Як тільки препарат пройде контроль, його передадуть мобільним бригадам.

Ціна питання

Вартість однієї дози препарату становитиме 504 грн, але для українців щеплення будуть безкоштовними.

Деякі країни ЄС оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Це було зроблено після того, як європейський регулятор підтвердив безпеку розробки. Які країни відновили вакцинацію AstraZeneca і чому це зробили не всі – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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