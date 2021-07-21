Єрмак і Тимошенко очолили рейтинг найефективніших держменеджерів України

У список найефективніших увійшли ще кілька нещодавно призначених членів уряду

Журнал "Фокус" оприлюднив рейтинг найефективніших держуправлінців 2021 року. До трійки лідерів увійшли голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник голови ОП, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Перше місце в ТОПі держменеджерів України зайняв Андрій Єрмак. За досить короткий строк він зміг організувати роботу ОПУ на високому рівні, вважають експерти.

"Одна з найважливіших політичних ролей Андрія Єрмака – вирішення головної політичної проблеми країни: війни на Донбасі. З кінця липня минулого року в регіоні стартував "режим перемир'я", який триває досі, хоч і з регулярними порушеннями", – зазначає "Фокус".

На другому місці у списку найбільш ефективних держуправлінців опинився Кирило Тимошенко. Тільки приступивши до роботи в Офісі президента, він відповідав за інформаційну політику – співпрацю із засобами масової інформації та вибудовування комунікації президента з суспільством.

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З червня минулого року заступник голови ОП також курує "Велике будівництво". Воно передбачає ремонт і будівництво доріг, а також соціально значущих і культурних об'єктів відповідно до міжнародних стандартів по всій країні. Зокрема, в цьому році почалося відновлення о. Хортиця. За час реалізації програми вдалося побудувати величезну кількість трас, шкіл, дитячих садків, стадіонів, спорткомплексів, амбулаторій, приймальних відділень лікарень, ЦНАПів і т д.

"З обіцяного особисто Кирилом Тимошенко вчасно закінчені будівельні роботи в 100 дитячих садках по всій країні і створені місця у цих установах для майже 6 тис. дітей. Також завершені будівельні роботи в 100 школах, створено 8338 нових навчальних місць", – зазначають журналісти.

До списку найбільш ефективних держменеджерів України також увійшли: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова державної фіскальної служби України Вадим Мельник, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно військовий кореспондент "Сьогодні" Олександр Махов потрапив у ТОП-50 блогерів України за версією читачів "Фокуса".