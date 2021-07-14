ЄС дозволив в'їзд туристам з України

На офіційних ресурсах ця інформація буде оновлена вже завтра – відповідну пропозицію озвучило керівництво блоку

Обмеження на поїздки знімається для українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Посли країн Європейського союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовуються пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження на поїздки. У цей список також потрапила Україна.

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Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну в рекомендований перелік третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд в ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра", – зазначив журналіст.

Рікард Йозвяк написав в соцмережі. Фото: скрін

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ЗМІ писали про те, що ЄС, після закриття кордонів через пандемію COVID-19, планував з 1 липня дозволити в'їзд на свою територію іноземців. При цьому обмеження залишаються в силі для громадян України.

Так, зараз без результатів тестів і підтверджень вакцинації туристів з України пускають Албанія, Болгарія, Єгипет, Сербія, США і Чорногорія.

Нагадаємо, 11 червня Євросоюз прийняв рішення послабити обмеження на поїздки для вакцинованих від COVID-19. Люди, які протягом 14 днів пройшли повну вакцинацію від коронавірусу, можуть вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Також ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу CoronaVac компанії Sinovac Biotech, якій зараз прищеплюють в Україні, поки не схвалено в Європейському Союзі, але визнана ВООЗ, тому рішення про в'їзд українців, вакцинованих цим препаратом, кожна європейська держава приймає самостійно.

Раніше ми писали, що Білорусь закрила кордон з Україною. Відповідний наказ віддав самопроголошений президент Олександр Лукашенко.