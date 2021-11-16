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СЬОГОДНІ Новини України

Ще холодніше: прогноз погоди в Україні на 16 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 06:00
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Упродовж дня в Україні опадів не очікується
Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с/Колаж: Сьогодні
Пориви вітру цього дня сягатимуть 10 м/с/Колаж: Сьогодні

У вівторок, 16 листопада, в Україні очікується холодна погода. Температура впаде на кілька градусів, порівняно з попереднім днем.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня в країні опадів не прогнозують. Очікується мінлива хмарність. Вітер по всій території України – 5-10 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +11 градусів. На сході прогнозують 1-4 градуси тепла.

У північних регіонах очікується +1-5 градусів. На півдні — 3-7 градусів тепла.

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У Києві без опадів, +1-3 градуси, а в Сімферополі термометри покажуть 3-7 градусів тепла.

Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально відносить.

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