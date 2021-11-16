Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Еще холоднее: прогноз погоды в Украине на 16 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
16 ноября, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В течение дня в Украине осадков не ожидается
Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с/Коллаж: Сегодня
Порывы ветра в этот день будут достигать 10 м/с/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, в Украине ожидается холодная погода. Температура упадет на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

В течение дня в стране осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Ветер по всей территории Украины — 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +3 до +11 градусов. На востоке прогнозируют 1-4 градуса тепла.

В северных регионах ожидается +1-5 градусов. На юге — 3-7 градусов тепла.

Реклама

В Киеве без осадков, +1-3 градуса, а в Симферополе термометры покажут 3-7 градусов тепла.

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Реклама

Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.

Читайте также

  • Мы сообщали, какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

139 940

заболело за неделю в Украине

-8%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.15

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять