Еще холоднее: прогноз погоды в Украине на 16 ноября (карта)

Во вторник, 16 ноября, в Украине ожидается холодная погода. Температура упадет на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в стране осадков не прогнозируют. Ожидается переменная облачность. Ветер по всей территории Украины — 5-10 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от +3 до +11 градусов. На востоке прогнозируют 1-4 градуса тепла.
В северных регионах ожидается +1-5 градусов. На юге — 3-7 градусов тепла.
В Киеве без осадков, +1-3 градуса, а в Симферополе термометры покажут 3-7 градусов тепла.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает.
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