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Їздити стало небезпечно? УЗ призупинили ліцензію на перевезення пасажирів

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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7 січня, 15:57
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Комісія знайшла кілька порушень, які ще не виправили за тривалий період
"УЗ" у чіткі терміни має усунути помилки / Колаж "Сьогодні"
"УЗ" у чіткі терміни має усунути помилки / Колаж "Сьогодні"

"Укртрансбезпека" призупинила дію ліцензії "Укрзалізниці"на перевезення пасажирів та небезпечних вантажів. З 11 січня, якщо компанія досі не виправить нагромадження, вона повинна припинити залізничні перевезення.

Про це заявила голова спеціальної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, створеної для перевірки та оцінки стану "Укрзалізниці", Юлія Гришина.

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Деталі

"УЗ" не виконує всі необхідні вимоги і не може безпечно перевозити людей та небезпечні вантажі.

"Можливо, шукатимуть якісь виходи із цієї ситуації, але факт є фактом. "УЗ" не дотримується ліцензійних умов, тобто не виконує всіх необхідних вимог контролюючого органу щодо організації перевезень пасажирів та небезпечних вантажів", – стверджує Юлія Гришина.

Які знайшли порушення:

  • призначення керівниками невідповідних освіті та досвіду людей (не залізничників);
  • відсутність у належному обсязі керівників структурних підрозділів, відповідальних за ліцензійну діяльність усередині філій;
  • відсутність структури координації та управління ліцензійною діяльністю;
  • відсутність сертифікатів відповідності ліцензованим видам діяльності регламентам.

Порушення можна вирішити?

Глава "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський не бачить у наказі нічого особливого, та вважає, що до 11 січня "Укрзалізниця" впорається з проблемами.

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"Наказ набирає чинності лише у разі невиправлення порушень. Фактично, це попередження про можливе скасування ліцензії, а не саме скасування", – наголосив Євген Зборовський.

"Укрзалізниця" запровадила плату за колись безкоштовну послугу

"Укрзалізниця" запровадила плату за друк електронних квитків. Наразі ця послуга коштує 12 грн.

В УЗ підтвердили, що обміняти електронний квиток на паперовий можна в будь-якій касі на будь-якому вокзалі України, заплативши 12 грн.

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