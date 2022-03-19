Фонд Ріната Ахметова відправив до Добропілля понад 9 тис. одиниць імпортних антибіотиків

Гуманітарну допомогу доставлять до держлікарень

Фонд Ріната Ахметова передав понад 470 тисяч одиниць медикаментів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад 9000 одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва Фонд Ріната Ахметова відправив до Добропілля Донецької області. Медична гуманітарна допомога надійде до державних лікарень під контролем місцевого департаменту Міністерства охорони здоров'я України.

Загалом із початку війни держзаклади охорони здоров'я різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у координації з МОЗ України.

Реклама

Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки.

Допомога в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Допомога в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Допомога в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". Допомога в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". 1 /4

Допомога надається в межах програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

Реклама

Нагадаємо, що від початку війни Фонд вже повністю закрив потреби у продуктових наборах територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів Києва. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

Також близько 1500 продуктових наборів Фонд Ріната Ахметова передав Київській облдержадміністрації. Частину цієї допомоги – 300 продуктових наборів – отримала Київська обласна клінічна лікарня.