Форум щодо коронавірусу у Києві: онлайн-трансляція

Мета форму – визначити стратегію влади в боротьбі з епідемією

У Києві проходить Всеукраїнський форум "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", в якому беруть участь президент України, представники українського уряду, Європейського Союзу та Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Після Зеленського виступлять генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

11:10-12:40.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Посол ЄС, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін.

Журналіст, старший віцепрезидент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас.

12:50-14:20.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс.

Представник ВООЗ і глава представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Глава представництва ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.

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14:30-16:00.

Архієпископ чернігівський і ніжинський, Православна Церква України, Євстратій (Зоря).

Митрополит львівський і галицький Філарет (Кучеров).

Митрофорний протоієрей, керівник Департаменту зовнішніх зв'язків Української Греко-Католицької церкви Олекса Петрів.

Заступник голови Всеукраїнського союзу Церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура.

Верховний муфтій України, голова Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім.

Головний рабин Києва та України, президент Об'єднання іудейських релігійних організацій України Яків Дов Блайх.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцини. Поставки почнуться вже в цьому місяці, що дозволить почати вакцинацію населення.

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