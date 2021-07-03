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Де пройдуть дощі з грозами? Що приготувала погода на 4 липня (карта)

3 липня 2021 18:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Синоптики прогнозують для українців знову дощі з грозами, але місцями буде спекотно

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

Синоптики спрогнозували на завтра, 4 липня, дощову погоду з грозою. Однак, в деяких областях синоптики передають спеку.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про шквальний вітер. Дощі і грози прогнозують у всіх областях України.

4 липня буде жарко у всіх областях, крім західних. Вище всього температура повітря підніметься на сході – до 30-32 градусів тепла. А в південних областях температура складе 26-28 градусів.

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У західних областях буде свіжо і прохолодно. Температура впаде до 21-23 градусів. Цілу добу буде падати дощ, вітер буде дути зі швидкістю 7-12 метрів в секунду.

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У Києві буде в неділю 26-28 градусів тепла і грози.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що обрушилася на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

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