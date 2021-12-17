Де в Україні на вихідні буде найхолодніше – прогноз (карта)

Максимум температура повітря в країні підніметься до 5 градусів тепла

Погода в Україні на 18 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 18 грудня, в Україні обіцяють вологу погодуі сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Погода в країні прогнозується на вихідних волога та хмарна. Також буде сильний вітер. По всій території варто очікувати дощі та мокрий сніг.

Яка буде температура

За інформацією "Укргідрометцентру", в Україні в суботу буде досить прохолодно.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів. На сході варто очікувати від -1 до +2 градусів.

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У північних регіонах – від 0 до +2 градусів. На півдні буде 1-5 градусів тепла.

Погода в Україні на 18 грудня. Скрін: Укргідрометцентра

Погода в Україні на 18 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Де чекати на морози

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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