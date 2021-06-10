Роль Росії в інциденті в Мінську і "яйця Гордона" – головні новини за ніч

Європарламент підозрює росіян у причетності до примусової посадки літака в Білорусі, а Дмитро Гордон анонсував новий продукт – та інші події

Літак Ryanair у Мінську та Дмитро Гордон. Колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Що Байден скаже Путіну

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден, у якого 16 червня запланована зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, озвучив кілька посилів, підготовлених ним для глави Кремля. Так, глава Білого дому хоче стабільних відносин, але заявить про наслідки за порушення суверенітету демократичних країн і лідерство США.

Роль Росії у посадці літака в Мінську

Європарламент має намір закликати Європейський Союз вивчити роль Росії у інциденті з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську для затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Голосування за проєктом резолюції повинно відбутися 10 червня.

"Яйця Гордона в шоколаді"

Український журналіст Дмитро Гордон, який раніше випустив цукерки пташине молоко "Гордон у шоколаді", стверджує, що збирається продавати під своїм ім'ям ще безліч солодощів, зокрема розглядає ідею запуску у виробництво "Яєць Гордона в шоколаді".

Черниця – гравець і злодій

У Сполучених Штатах 79-річна черниця зізналася у крадіжціпонад 800 тис. доларів, які були виділені її католицькій школі у вигляді грантів або пожертв, хоча багато років тому прийняла обітницю бідності. А гроші вона витрачала переважно на те, щоб погасити борги у казино.

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Про що говорили в Україні та світі 9 червня, дивіться у відеосюжеті.