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СЬОГОДНІ Новини України

Україна пригрозила Білорусі та страшна аварія під Обуховом – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
10 серпня, 06:00
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Українське МЗС звернулося до білоруської влади, попередивши їъ про наслідки, а в Київській області в аварії загинула дитина, – та інші новини
МЗС України звернувся до Лукашенка, а під Обуховом зіткнулися автомобілі / колаж "Сьогодні"
МЗС України звернувся до Лукашенка, а під Обуховом зіткнулися автомобілі / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Смертельна ДТП під Обуховом

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В Обухівському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з двома автомобілями, які буквально зім'яло, у результаті загинула дитина. За попередньою інформацією, Nissan Maxima, який їхав другорядною дорогою, не пропустив автомобіль Skoda Octavia.

Обидва автомобілі страшно пошматувало
Обидва автомобілі страшно пошматувало / Фото: Нацполиция

Україна пригрозила Білорусь наслідками

МЗС України закликав владу Білорусі звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ. Крім того зовнішньополітичне відомство України застерегло Білорусь від будь-яких форм підтримки політики Кремля – інакше можуть бути міжнародно-правові наслідки.

У Лондоні "втомився" Тауерський міст

У Лондоні ввечері в понеділок вдруге за останній рік зламавсязнаменитий Тауерський міст. Його розвели під час проходження великого судна, і він так і застряг у цьому положенні, що викликало в столиці Великої Британії великі затори з автомобілів, які зазвичай переїжджали на інший бік Темзи цим мостом.

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У Лондоні "завис" Тауерський міст
У Лондоні "завис" Тауерський міст / Фото: REUTERS

В тренді
Україна відповість. У Зеленського відреагували на заяви Лукашенка
У Зеленського відповіли Лукашенку. Фото: колаж "Сьогодні"

Мінкульт відреагував на секс-скандал у Карпенка-Карого

Міністерство культури та інформаційної політики ініціює службове розслідування через звинувачення зірки фільму "У бій ідуть лише "старики", 75-річного Володимира Талашка, у домаганнях до студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де він викладає. Паралельно з розслідування буде організований анонімний збір інформації про випадки харасменту у творчій сфері.

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