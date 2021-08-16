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СЬОГОДНІ Новини України

Україна вивезла людей з Афганістану і заохочення за вакцинацію – головні новини за ніч

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор
16 серпня, 06:00
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Вночі з Кабула в напрямку Києва вилетів спецрейс з українцями й іноземцями, а в Україні почали вигадувати способи зацікавити щепленнями
Український Boeing вилетів із Кабула, а українців заохочують вакцинуватися / колаж "Сьогодні"
Український Boeing вилетів із Кабула, а українців заохочують вакцинуватися / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Україна вивезла людей з Афганістану

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На українському літаку з Кабула (Афганістан), який вчора зайняли таліби, увечері 15 серпня спеціальним рейсом вилетіло близько 80 людей, з яких тільки 8 українці, а решта – громадяни інших держав.

Українців почали заохочувати вакцинуватися

Від дефіциту вакцин проти COVID-2019, Україна перейшла до фази їх надлишку. З огляду на загрозу заразного штаму "Дельта", українців заохочують вакцинуватися. Приблизно такий же підхід у країнах Європи, США та Ізраїлі.

Паніка в аеропорту Кабула

Зі столиці Афганістану Кабула, яку зайняли таліби, скасували всі регулярні авіарейси, здійснюються тільки польоти військово-транспортних і зафрахтованих для евакуації іноземних громадян пасажирських літаків. Це викликало паніку серед афганців і вони почали штурмувати іноземні літаки.

В аеропорту Кабула біженці намагаються прорватися в літаки / колаж "Сьогодні"
В аеропорту Кабула біженці намагаються прорватися в літаки / колаж "Сьогодні"

Підозра нападникам на журналіста

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Поліція Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які напали і жорстоко побили фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного після акції "Зупинимо капітуляцію". Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.

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