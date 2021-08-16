Україна вивезла людей з Афганістану і заохочення за вакцинацію – головні новини за ніч

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Україна вивезла людей з Афганістану
На українському літаку з Кабула (Афганістан), який вчора зайняли таліби, увечері 15 серпня спеціальним рейсом вилетіло близько 80 людей, з яких тільки 8 українці, а решта – громадяни інших держав.
Українців почали заохочувати вакцинуватися
Від дефіциту вакцин проти COVID-2019, Україна перейшла до фази їх надлишку. З огляду на загрозу заразного штаму "Дельта", українців заохочують вакцинуватися. Приблизно такий же підхід у країнах Європи, США та Ізраїлі.
Паніка в аеропорту Кабула
Зі столиці Афганістану Кабула, яку зайняли таліби, скасували всі регулярні авіарейси, здійснюються тільки польоти військово-транспортних і зафрахтованих для евакуації іноземних громадян пасажирських літаків. Це викликало паніку серед афганців і вони почали штурмувати іноземні літаки.
Підозра нападникам на журналіста
Поліція Києва повідомила про підозру двом чоловікам, які напали і жорстоко побили фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного після акції "Зупинимо капітуляцію". Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.
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