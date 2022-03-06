Глухівський кар’єр кварцитів планують націоналізувати на користь України

Нині він належить бізнесмену із Росії

Кар'єр планують націоналізувати на користь нашої країни/Фото: facebook.com/OdinDoma.ua, колаж: "Сьогодні"

Глухівський кар’єр кварцитів, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці, планують націоналізувати на користь України.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Реклама

Деталі

"Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! 3 березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти на користь держави Україна", — зазначив Живицький.

Довідка

Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі в Сумській області, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

Читайте також