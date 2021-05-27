"Голоси Мирних": проєкт розповідає про долю переселенців зі Стаханова

Родина Сукнінових змогла виїхати з охопленого війною міста лише з допомогою волонтерів

Музей "Голоси Мирних" – найбільше в Україні зібрання історій людей з Донбасу. Колекція онлайн уже налічує тисячу документальних свідчень. Мета проєкту – створити головний у світі архів історій тих, кого зачепив конфлікт на сході країни. До процесу збирання сповідей залучили і психологів.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Юлія Міншакірова.

Іграшкову панду Тамара Сукнінова зберігає як пам'ять про перші будні переселенців. Родина дівчинки-підлітка приїхала до Харкова зі Стаханова Луганської області.

Відео: Сьогодні

Сукнінови мешкали у Стаханові. Ірина згадує, як з дітьми і чоловіком збиралися у довгоочікувану відпустку. Війна заскочила їх з квитками на руках. За день-два бойовики підірвали залізницю, і в них почалася паніка: як виїхати з міста?

Тамарі тоді було сім років, вона провела свій останній вечір у рідній оселі з братом та іншими дітьми червоними літерами малюючи плакати "ДІТИ".

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Організували виїзд мирних жителів волонтери. Пересувалися колоною. Сотні родин залишали домівки під обстрілами.

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Ірина Сукнінова згадує:

"Вивозили жінок і дітей вантажною "газелькою". Вони їхали перші. І вони сиділи в такій вантажній "газельці" на дерев'яних піддонах, лавочки самі спорудили".

Цією історією Сукнінови поділилися у відеоблозі під час майстер-класу від Фонду Ріната Ахметова. Відеороботи про конфлікт на Донбасі увійшли до онлайн-проєкту фонду – Музей "Голоси Мирних". Він першим у країні так масштабно документує історії мирних жителів.

Ірина Сукнінова каже:

"Спасибі Фонду, що організував цей проєкт. Що багато людей почують ці історії. Ось і хочеться побажати, щоб ніхто такого не пережив такі історії".

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До 2025 року на порталі планують зібрати 100 тисяч сповідей.

Нагадаємо, за проєктом "Голоси Мирних" до онлайн-музеюпотрапило вже понад тисячу історій-сповідей.