Google присвятив новий дудл відомому українському художнику

27 січня виповнюється 180 років з Дня народження хухожника Архипа Куїнджі

Архип Куїнджі прославився завдяки своїм унікальним роботам/Колаж: "Сьогодні"

Інтернет-пошуковик Google присвятив дудл 180-річчю з Дня народження художника Архипа Куїнджі.

Дудл з'явився на головній пошуковій сторінці Google.

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Як виглядає зображення?

Дудл виконаний у різних кольорах. Майже посередині на ньому зображений український художник Архип Куїнджі. З лівого та правого боків розташовані відомі картини Куїнджі. Натиснувши на дудл можна знайти інформацію про митця в мережі Інтернет.

Про Архипа Куїнджі

Як пише ресурс Wikipedia, Архип Куїнджі — український живописець-пейзажист і педагог грецького походження з північного Приазов'я. Колористичні знахідки й ефекти освітлення в картинах Куїнджі дуже поціновував Врубель Михайло Олександрович; вважав його своїм учителем у колориті.

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Найвизначніші твори:

"Татарська сакля в Криму" (1868)

"Степ" (дві картини, 1875);

"Чумацький шлях у Маріуполі" (1875);

"Українська ніч" (1876);

"Вечір на Україні" (1878);

"Березовий гай" (1879);

"Місячна ніч на Дніпрі" (1880);

"Дніпро вранці" (1881);

"Дуби" (1900—1905);

"Захід сонця в степу" (1900);

"Хмари" 1882;

"Море. Крим" (1898—1908).

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