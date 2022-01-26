Google присвятив новий дудл відомому українському художнику

Інтернет-пошуковик Google присвятив дудл 180-річчю з Дня народження художника Архипа Куїнджі.
Дудл з'явився на головній пошуковій сторінці Google.
Як виглядає зображення?
Дудл виконаний у різних кольорах. Майже посередині на ньому зображений український художник Архип Куїнджі. З лівого та правого боків розташовані відомі картини Куїнджі. Натиснувши на дудл можна знайти інформацію про митця в мережі Інтернет.
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Про Архипа Куїнджі
Як пише ресурс Wikipedia, Архип Куїнджі — український живописець-пейзажист і педагог грецького походження з північного Приазов'я. Колористичні знахідки й ефекти освітлення в картинах Куїнджі дуже поціновував Врубель Михайло Олександрович; вважав його своїм учителем у колориті.
Найвизначніші твори:
- "Татарська сакля в Криму" (1868)
- "Степ" (дві картини, 1875);
- "Чумацький шлях у Маріуполі" (1875);
- "Українська ніч" (1876);
- "Вечір на Україні" (1878);
- "Березовий гай" (1879);
- "Місячна ніч на Дніпрі" (1880);
- "Дніпро вранці" (1881);
- "Дуби" (1900—1905);
- "Захід сонця в степу" (1900);
- "Хмари" 1882;
- "Море. Крим" (1898—1908).
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