"Гаряча ніч для окупантів": Данілов заявив про великі втрати РФ

З кожним днем опору Україна міцнішає

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти минулої доби зазнали великих втрат у боях з українськими Збройними силами.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Facebook.

Реклама

"Четвертий день Національного спротиву. День і нічь видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці. Тривають важкі бої біля Харкова, який ворог хоче взяти в облогу. На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування. Уночі в столиці відбувався "відстріл" ворожих ДРГ", – пише Данілов.

За його словами, робота із зачистки території Києва триватиме і сьогодні.

Секретар РНБО зазначив, що президент України, Кабмін та інші центральні органи влади перебувають у Києві та працюють над організацією відсічі вторгненю.

"Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали – з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо. Захід увів смертельні для російської економіки санкції, накинувши фінансовий зашморг на шию кремлівському режиму, і починає поступово його затягувати. Все більше країн приєднуються до надання допомоги Україні. Але найголовніший наш ресурс – це сила Національного, справді Всенародного спротиву, спираючись на який, Україна непереможна", – наголосив Данілов.

Запеклі бої за Україну

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог знизив темпи наступу, але продовжує спроби закріпитись на деяких напрямках. Російські військові деморалізовані, є факти дезертирства та відмови воювати.

Реклама

А ось ніч видалася для Харкова та Києва важкою. Харків зазнав сильних обстрілів, спалахнув газопровід. А під Києвом окупанти вдарили крилатими та балістичними ракетами по Василькову, де підірвали нафтобазу.

Сьогодні з самого ранку до Харкова в'їхали кілька одиниць легкої броньованої техніки супротивника, але її вже зустріли вогнем наші захисники.