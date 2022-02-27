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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Горячая ночь для оккупантов": Данилов заявил о больших потерях РФ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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27 февраля, 10:31
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С каждым днем сопротивления Украина крепнет
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты за минувшие сутки понесли большие потери в боях с украинскими Вооруженными силами.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.

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"Четвертый день Национального сопротивления. День и ночь показались горячими для российских оккупантов в прямом смысле. Враг понес большие потери как в живой силе, так и в технике. Продолжаются тяжелые бои возле Харькова, который враг хочет осаждать. На юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования. Ночью в столице происходил "отстрел" вражеских ДРГ", – пишет Данилов.

По его словам, работа по зачистке территории Киева будет продолжаться и сегодня.

Секретарь СНБО отметил, что президент Украины, Кабмин и другие центральные органы власти находятся в Киеве и работают над организацией отпора вторжению.

"Ситуация напряженная, но хочу, чтобы вы знали – с каждым днем нашего Национального сопротивления мы крепнем! Запад ввел смертельные для российской экономики санкции, набросив финансовую петлю на шею кремлевскому режиму, и начинает постепенно ее затягивать. Все большее число стран присоединяются к оказанию помощи Украине. Но самый главный наш ресурс – это сила Национального, действительно Всенародного сопротивления, опираясь на которое, Украина непобедима", – подчеркнул Данилов.

Ожесточенные бои за Украину

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что враг снизил темпы наступления, но продолжает попытки закрепиться на некоторых направлениях. Российские военные деморализованы, есть факты дезертирства и отказа воевать.

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А вот ночь выдалась для Харькова и Киева тяжелой. Харьков подвергся сильным обстрелами, загорелся газопровод. А под Киевом оккупанты ударили крылатыми и баллистическими ракетами по Василькову, где подорвали нефтебазу.

Сегодня с самого утра в Харьков въехали несколько единиц легкой бронированной техники противника, но ее уже встретили огнем наши защитники.

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