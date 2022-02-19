Готові зупинити противника! У ЗСУ показали, як тренуються українські військові – відео

На військових полігонах по всій території України триває підготовка військових частин та підрозділів до захисту країни у разі можливого вторгнення РФ. Українські бійці тренуються у максимально наближених до бойових умовах.
Про це повідомили у Командуванні об'єднаних сил ЗСУ.
На навчаннях українські воїни підвищують професійну підготовку та відпрацьовують взаємодію з різними підрозділами сил оборони.
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"Підрозділи вдосконалюють спроможності оборони, протиповітряного прикриття підрозділів, військових об‘єктів і об’єктів цивільної інфраструктури, дій протидесантних та протитанкових резервів, а також вогневого ураження умовного противника" , – сказав командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.
Зараз командири всіх ланок навчаються швидко приймати рішення, думати нестандартно і керувати підлеглими, покладаючись на здобутий бойовий досвід.
"Весь без виключення особовий склад виконує завдання, вкладаючись у визначені терміни, а також показує належний рівень навченості та злагодженості", – підкреслив Наєв.
Загострення на Донбасі
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- Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів, що у багатьох будинках повністю зруйновані дахи від снарядів, що прилетіли.
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