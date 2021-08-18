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Грози і похолодання: прогноз погоди на 18 серпня (карта)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
18 серпня, 06:15
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У середу грози на заході країни обіцяють тільки в двох областях, центр заллє, а на сході як і раніше переважно спекотно і сухо
Українців чекають зливи і невелике похолодання / колаж "Сьогодні"
Українців чекають зливи і невелике похолодання / колаж "Сьогодні"

У середу грози пересунуться з західного регіону в центр України, рясні дощі обіцяють також на півдні та півночі країни. Також у деяких областях стане відчутно прохолодніше – температура опуститься до 22 градусів.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві 18 серпня обіцяють нежарку погоду і грози. Температура в столиці опуститься до 21-23 градусів.

Погода в регіонах

У середу грози на заході країни обіцяють тільки у двох областях, а на сході як і раніше переважно спекотно і сухо.

  • На півночі температура знизиться до 22-24 градусів. У Чернігівській, Київській, Сумській та Житомирській областях прогнозують дощі з грозами.
  • На заході й так не висока вчора температура знизиться ще – в цьому регіоні прогнозують у середньому 20-22 градуси.
  • У центрі сьогодні пасмурдно та грози. Температура в Кропивницькому, Черкасах, Полтаві та Дніпрі в середньому буде від 29 до 31 градуса.

  • На сході сьогодні грозу обіцяють тільки в Харкові. Температура в Луганській і Харківській областях – 31-33 градуси, у Донецькій – до +32, Запорізькій – 29-31 градус.
  • На півдні 18 серпня буде спекотно, але позасмагати навряд чи вдасться, оскільки паралельно литиме. У Миколаєві і Херсоні – 30-32 градуси, в Одеській області та окупованому Криму – до +30.
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Тим часом вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Ми також писали, що днями на Керч обрушилася потужна злива – місто знову затопило – авто плавали по воді, приватні будинки і двори пішли під воду.

Тим часом поплив південь Росії. Через повінь у Краснодарському краї евакуюють місцевих жителів, рятувальники можуть дістатися до деяких населених пунктів тільки на човнах.

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