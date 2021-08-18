Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Шахтер в Лиге чемпионов 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Грозы и похолодание: прогноз погоды на 18 августа (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
18 августа, 06:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В среду грозы на западе страны обещают только в двух областях, центр зальет, а на востоке по-прежнему преимущественно жарко и сухо
Украинцев ждут ливни и небольшое похолодание / коллаж "Сегодня"
Украинцев ждут ливни и небольшое похолодание / коллаж "Сегодня"

В среду грозы переместятся с западного региона в центр Украины, обильные дожди обещают также на юге и севере страны. Кроме того, в некоторых областях станет ощутимо прохладней – температура опустится до 22 градусов.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве 18 августа обещают нежаркую погоду и грозы. Температура в столице опустится до 21-23 градусов.

Погода в регионах

Во среду грозы на западе страны обещают только в двух областях, а на востоке по-прежнему преимущественно жарко и сухо.

  • На севере температура снизится до 22-24 градусов. В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях прогнозируют дожди с грозами.
  • На западе и так не высокая вчера температура снизится еще – в этом регионе прогнозируют в среднем 20-22 градуса.
  • В центре сегодня пасмурдно и грозы. Температура в Кропивницком, Черкассах, Полтаве и Днепре в среднем будет от 29 до 31 градуса.

  • На востоке сегодня грозу обещают только в Харькове. Температура в Луганской и Харьковской областях – 31-33 градуса, в Донецкой – до +32, Запорожской – 29-31 градус.
  • На юге 18 августа будет жарко, но позагорать вряд ли удастся, так как параллельно будет лить. В Николаеве и Херсоне – 30-32 градуса, в Одесской области и оккупированном Крыму – до +30.
Реклама

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что на днях на Керчь обрушился мощный ливень – город снова затопило – авто плавали по воде, частные дома и дворы ушли под воду.

Тем временем поплыл юг России. Из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуируют местных жителей, спасатели могут добраться до некоторых населенных пунктов только на лодках.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
погода
Одесса
Донбасс
Запад
Днепр
Харьков
Крым
Срочно
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять