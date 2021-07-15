Грози потроху повертаються: кого підмочить у четвер (карта)

Справжня пляжна погода зберігається в південних областях і Криму – до 34 градусів і ніяких дощів

В Україні найближчими днями буде дуже спекотно

У четвер, 15 липня, в Україні знову прийдуть грози, але поки лити буде тільки в трьох областях, а ось спекотно буде всюди – у деяких місцях температура сягатиме 35 градусів у тіні.

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Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Києві синоптики знову прогнозують спеку без опадів, температура в столиці сьогодні – 31-33 градуси. Трохи спекотніше буде в Чернігівській і Сумській областях – до +34, там теж буде сухо.

Спекотно і без опадів буде й на сході, температура у Харківській, Луганській і Донецькій областях до 35 градусів, у Дніпрі і Полтаві – 32-34 градуси.

Справжня пляжна погода зберігається і на півдні та в центрі – там також +32-34 і ніяких дощів.

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Грози прийдуть в Україну із заходу, синоптики прогнозують у четвер грім і блискавки у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Нагадаємо, що в Україні настала спека, яку приніс антициклон Cornelieke. У зв'язку з цим медики рекомендують за таких високих температур якомога рідше виходити з дому.

Ми також писали, що головний народний синоптик Леонід Горбань розповів "Сьогодні", як врятуватися від спеки без кондиціонерата інших технічних засобів. Свій метод він перевірив ще півстоліття тому.