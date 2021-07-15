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Грозы понемногу возвращаются: кого подмочит в четверг (карта)

15 июля 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Настоящая пляжная погода сохраняется в южных областях и Крыму – до 34 градусов и никаких дождей

В Украине в ближашие дни будет очень жарко

В Украине в ближашие дни будет очень жарко

В четверг, 15 июля, в Украину снова придут грозы, но пока лить будет только в трех областях, а вот жарко будет везде – в некоторых местах температура будет достигать 35 градусов в тени.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве синоптики снова прогнозируют жару без осадков, температура в столице сегодня – 31-33 градуса. Чуть жарче будет в Черниговской и Сумской областях – до +34, там тоже будет сухо.

Жарко и без осадков будет и на востоке, температура в Харьковской, Луганской и Донецкой областях до 35 градусов, в Днепре и Полтаве – 32-34 градуса.

Настоящая пляжная погода сохраняется и на юге и в центре – там также +32-34 и никаких дождей.

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Грозы придут в Украину с запада, синоптики прогнозируют в четверг гром и молнии в Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Напомним, что в Украине наступила жара, которую принес антициклон Cornelieke. В связи с этим медики рекомендуют при таких высоких температурах как можно реже выходить из дому.

Мы также писали, что главный народный синоптик Леонид Горбань рассказал "Сегодня", как спастись от жары без кондиционера и других технических средств. Свой метод он проверил еще полвека назад.

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