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Грузинські добровольці показали перше відео жорстокого бою з окупантами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 07:55
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Добровольці з "Іноземного легіону" прийшли воювати до Луганської області
Добровольці з Грузії захищають Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Добровольці з Грузії захищають Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Грузинські добровольці показали, як б'ються з російськими окупантами в Україні та відбивають їхні атаки.Вони воюють в "Іноземному легіоні". На сьогодні захисники борються за український Сєвєродонецьк.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Ні війні".

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"Фрагмент бою грузинських добровольців, що воюють в "Іноземному легіоні", – написали під роликом.

На відео можна побачити, як грузинські добровольці прориваються вперед і б'ють по російських загарбниках. Один з захисників кричить, щоб його прикривали побратими.

До речі, добровольці з "Іноземного легіону" прийшли воювати до Луганської області, де на сьогодні точаться важкі бої. Зараз іноземці та наші захисники борються за Сєвєродонецьк.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 6 червня.

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Зведення Генштабу ЗСУ на 6 червня

  • На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначається. На території Республіки Білорусь, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил РФ, які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авівації.

  • На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З метою демонстрації присутності у прикордонних районах діють окремі підрозділи противника, які здійснюють обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів Чернігівської та Сумської областей України.

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  • На Слобожанському напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. З метою підтримки наступальних дій ворог посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях.

  • На Харківському напрямку окупанти ведуть активну оборону, основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. З метою підвищення стійкості оборони ворог проводить додаткові заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій. Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські і мінометні обстріли наших позицій. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Базилівка, Кутузівка та Петрівське.

  • На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ.

  • З артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька.

  • На Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

  • На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

  • На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

  • На Бахмутському напрямку противник вів обстріли позицій наших підрозділів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівка, Клинове, Білогорівка, Покровське та Роти. Застосував штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат, успіху не має, бойові дії тривають.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

  • На Південнобузькому напрямку, з метою сковування наших військ, окупанти здійснювали обстріли з артилерії різного калібру в районах населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

  • Ворог продовжує інженерне обладнання позицій в районах Шевченівки, Ольгіного та інших населених пунктів.

  • За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено чотири танки, три артилерійських системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збитоли бойовий вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

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