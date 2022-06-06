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Грузинские добровольцы показали первое видео жестокого боя с оккупантами

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 июня, 07:55
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Добровольцы из "Иностранного легиона" пришли воевать в Луганскую область
Добровольцы из Грузии защищают Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Добровольцы из Грузии защищают Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Грузинские добровольцы показали, как бьются с российскими оккупантами в Украине и отбивают их атаки.Они воюют в "Иностранном легионе". На сегодняшний день защитники борются за украинский Северодонецк.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Нет войне".

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"Фрагмент боя грузинских добровольцев, воюющих в "Иностранном легионе", – написали под роликом.

На видео можно увидеть, как грузинские добровольцы прорываются вперед и бьют по российским захватчикам. Один из защитников кричит, чтобы его прикрывали побратимы.

К слову, добровольцы из "Иностранного легиона" пришли воевать в Луганскую область, где на сегодняшний день идут тяжелые бои. Сейчас иностранцы и наши защитники борются за Северодонецк.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 6 июня.

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Сводка Генштаба ВСУ на 6 июня

  • На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Республики Беларусь, вдоль государственной границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений вооруженных сил РФ, имеющих на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.
  • На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые производят обстрелы гражданской инфраструктуры населенных пунктов Черниговской и Сумской областей Украины.
  • На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и наводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.
  • На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на удержании занятых рубежей. В целях повышения устойчивости обороны враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Для сковывания действий сил обороны ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций. Кроме того, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.
  • В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.
  • Из артиллерии разного калибра враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулька.
  • На Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.
  • На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.
  • На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.
  • На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.
  • На Южнобужском направлении, с целью сковывания наших войск, оккупанты производили обстрелы из артиллерии разного калибра в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.
  • Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населенных пунктов.
  • За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотный летательный аппарат.

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4
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