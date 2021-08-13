Грузія "наїхала" на Україну через тури до Абхазії: що сталося, реакція Києва

У турфірмі вибачилися за ситуацію і навіть спростували звинувачення, мовляв, вони нікого не відправляють на окуповані території

Україна і Грузія можуть посваритися через Абхазію. Колаж "Сьогодні"

Україна потрапила в скандал з Грузією через Абахазію (яку Зеленський нещодавно оглянув). Грузинське посольство звернулося до українського МЗС через організацію однієї з турфірм поїздок на окуповану Росією грузинську територію. Правоохоронні органи вже перевіряють діяльність компанії.

З чого все почалося і що говорять в турфірмі

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Блогер і мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус на своєму YouTube-каналі опублікував відео, в якому розповідає, що туристична компанія "Кулуар похід" влаштовує гірські тури в Росії, а також в грузинський регіон Абхазія, який окупований Росією.

В "Кулуарі" вже вибачилися за ситуацію і навіть спростували звинувачення, мовляв, ні компанія, ні її керівництво і гіди або хто-небудь зі співробітників не організовують і не водять групи на територію окупованої Абхазії.

"Раніше команія надавала консультації клієнтам. Ці поради стосувались виключно вибору спорядження та створенню безпечного для життя та здоров’я маршруту. Ми не можемо заборонити відвідувати вершини і території. Проте намагались зробити похід безпечним для здоров’я. Надалі компанія не буде надавати консультацій за цим маршрутом, інформація з сайту прибрана. Дописи про регіон будуть марковані попередженням, що територія окупована і подорож може бути особливо небезпечна", – йдеться в заяві.

Грузія направила ноту Україні

У посольстві Грузії в Україні висловили вкрай негативне ставлення у зв'язку з організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою і у зв'язку з цим звернулися до Міністерства закордонних справ України, пише Радіо Свобода.

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"Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії", – заявили в дипмісії.

Що кажуть в МЗС України

Спікер відомства Олег Ніколенко підтвердив УНІАН, що МЗС України отримало ноту грузинського посольства.

"Хочу чітко відзначити, що наша держава високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Як країна, яка сама страждає від агресії і тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", – заявив він.

Дипломат додав, що цим питанням вже займаються правоохоронні відомства для з'ясування всіх обставин і визначення можливих правових наслідків.

Окупація Абхазії

в ніч з 7 на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. Внаслідок 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло понад 400 людей, понад 2 тисячі були поранені.

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Нагадаємо, раніше в МЗС заявляли, що бездіяльність Заходу і умиротворення Росії після вторгнення в Грузію призвело до війни з Україною.

Тим часом військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в коментарі "Сьогодні" розповідав, що Росія не піде на "абхазький сценарій" на Донбасі.