Грузия "наехала" на Украину из-за туров в Абхазию: что произошло, реакция Киева

В турфирме извинились за ситуацию и даже опровергли обвинения, мол, они никого не отправляют на оккупированные территории

Украина и Грузия могут поссориться из-за Абхазии. Коллаж "Сегодня"

Украина попала в скандал с Грузией из-за Абахазии (которую Зеленский недавно осмотрел). Грузинское посольство обратилось к украинскому МИДу из-за организации одной из турфирм поездок на оккупированную Россией грузинскую территорию. Правоохранительные органы уже проверяют деятельность компании.

С чего все началось и что говорят в турфирме

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Блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус в своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором рассказывает, что туристическая компания "Кулуар поход" устраивает горные туры в России, а также в грузинский регион Абхазия, который оккупирован Россией.

В "Кулуаре" уже извинились за ситуацию и даже опровергли обвинения, мол, ни компания, ни ее руководство и гиды или кто-либо из сотрудников не организуют и не водят группы на территорию оккупированной Абхазии.

"Ранее компания предоставляла консультации клиентам. Эти советы касались исключительно выбора снаряжения и создания безопасного для жизни и здоровья маршрута. Мы не можем запретить посещать вершины и территории, однако пытались сделать поход безопасным для здоровья. В дальнейшем компания не будет предоставлять консультации по этому маршруту, информация с сайта убрана. Сообщения о регионе будут маркированы предупреждением, что территория оккупирована и путешествие может быть особенно опасным", – говорится в заявлении.

Грузия направила ноту Украине

В посольстве Грузии в Украине выразили крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой и в связи с этим обратилось в Министерство иностранных дел Украины, пишет Радио Свобода.

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"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированные территории Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", – заявили в дипмиссии.

Что говорят в МИД Украины

Спикер ведомства Олег Николенко подтвердил УНИАН, что МИД Украины получило ноту грузинского посольства.

"Хочу четко отметить, что наше государство высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах. Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", – заявил он.

Дипломат добавил, что этим вопросом уже занимаются правоохранительные ведомства для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий.

Оккупация Абхазии

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии и ввела дополнительные войска и вооружение на свои военные базы на этих территориях.

Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией.

По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, свыше 2 тысяч были ранены.

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Напомним, ранее в МИД заявляли, что бездеятельность Запада и умиротворение России после вторжения в Грузию привело к войне с Украиной.

Тем временем военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в комментарии "Сегодня" рассказывал, что Россия не пойдет на "абхазский сценарий" на Донбассе.