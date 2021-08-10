"Абхазского сценария" на Донбассе не будет: эксперт озвучил план Путина

Хозяину Кремля не нужны оккупированные территории Донбасса в составе России – у него другая цель на этот регион

Путину Донбасс не нужен в России - у него на него другие планы. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин не заинтересован в легализации российских войск на Донбассе под видом миротворцев, поскольку ему наоборот нужно спихнуть эту территорию Украине, но на своих условиях и иметь там свое влияние. Об этом идет речь в нашей статье на сайте "Сегодня".

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Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал нам в комментарии, что "абхазский сценарий" вряд ли будет реализован на Донбассе, поскольку в данном случае он не в интересах президента России Владимира Путина.

"Легализация российских войск на территории Донбасса не входит в планы Кремля. Провернув "абхазский сценарий", Россия будет вынуждена признать автономию "Л/ДНР", и тогда план вернуть Донбасс в Украину рухнет, как карточный домик", – сказал эксперт.

По его словам, Путин хочет "затолкать" Донбасс обратно в Украину с особым статусом, прописанным в Минских соглашениях. Статусом, позволяющим накладывать вето на любые внутренние и внешние вопросы.

"В таком случае Донбасс сможет мешать Украине двигаться в сторону Запада и будет разворачивать нас к России. Вот чего добивается Путин. А Лукашенко лишь определил свои позиции: Россия его друг, а Украина – противник. Не более того", – подытожил Жданов.

Что такое "абхазский сценарий"?

Ситуация с паспортами для жителей т.н. "Л/ДНР" напоминает "грузино-абхазский сценарий", используемый Россией перед вторжением в Абхазию и Южную Осетию. Конфликты в грузинских автономиях начались еще в начале 1990-х. После поражения грузинской стороны большинство жителей автономий грузинской национальности вынуждены были покинуть свои дома.

Закон о гражданстве Грузия приняла лишь 25 марта 1993 года, когда боевые действия в Южной Осетии (Цхинвальском регионе) уже прекратились, а война в Абхазии уже шла полным ходом. Поэтому на момент начала войны и несколько лет спустя все жители этих регионов все еще пользовались старыми советскими паспортами.

Россия начала выдавать заграничные российские паспорта жителям Абхазии и Южной Осетии (Цхинвальского региона) еще в 2000 году. К моменту появления собственных абхазских и югоосетинских паспортов в 2006 году российские документы уже получило подавляющее большинство населения этих регионов и стали полноценными гражданами РФ. Ситуация с наличием на формально "чужой" территории "своих" граждан легитимизировала ввод российских войск в 2008 году под видом миротворческого контингента.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русским, и посоветовал любителям "русского мира" собирать вещи и уезжать в РФ.

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон отмечал, что Путин не отдаст Донбасс, если Крым не признают российским.