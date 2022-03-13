Хотіли пройти через понтонний міст. ЗСУ знищили техніку ворога біля Гостомеля (фото)

Збройні сили України знищують значну кількість техніки та живої сили противника

ЗСУ продовжують знищувати техніку ворога / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові не дозволили російським окупантам перейти через річку. Біля Гостомеля було знищено техніку ворога.

Фото у своєму Telegram-каналі опублікував військовий блогер Анатолій Штірліц

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"В районі Гостомелю орки вирішили навести понтонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації!Смерть ворогам!" – написав під фото автор.

Під Херсоном ворог розгромлений

У ніч проти 13 березня ЗСУ знищили значну кількість техніки та живої сили противника у Херсонській області. Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 12 березня.

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"Тримається Маріуполь, тримається Харків, Чернігів, Суми, Київська область. На півночі та в районі Харкова противник зупинений і зараз проводить заходи з перегрупування та стягування сил. Активних бойових дій наразі не проводить", – заявив Арестович.

Він також додав, що противник визначився із напрямком основних зусиль та зосереджує їх у зоні ООС.

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