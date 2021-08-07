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Хуліганив у синагозі. З Умані депортували хасида

7 серпня 2021 9:23

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Найближчі три роки британцеві доведеться святкувати Рош ха-Шана вдома

Співробітники Уманської міграційної служби були змушені видворити назад до Великої Британії 51-річного хасида, який порушував громадський порядок в синагозі. Паломник приїхав на традиційну зустріч Єврейського Нового року, Рош ха-Шана, на яку з'їжджаються тисячі хасидів.

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Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Британського подданого співробітники Уманського районного управління поліції доставили до місцевого відділу Управління ДМС в Черкаській області 6 серпня. За хуліганство в молитовному домі правоохоронці склали на нього протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

У чому виражалися хуліганські дії, в повідомленні ГМС не уточнюється. Але після перевірки хасида-хулігана міграційниками з'ясувалося, що громадянин Великої Британії перебуває в Україні з порушенням правил перебування. За порушення адміністративного кодексу за ст. ст. 203 ч. 1 на гостя було накладено штраф у розмірі 3400 грн.

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Крім того, іноземцю тепер доведеться в примусовому порядку повернутися на батьківщину протягом 5 днів. Тепер щонайменше три нових роки за іудейським календарем йому доведеться зустрічати за межами України.

Затриманому тепер заборонений в'їзд в Україну на три роки. Фото: dmsu.gov.ua

За повідомленням "Думської", за місяць до Рош ха-Шана, який цього року святкуватимуть 6-8 вересня, до Умані приїхали п'ять тисяч хасидів. Всі вони планують відзначити єврейський Новий рік на могилі цадика Нахмана.

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Громадяни Ізраїлю та інших держав, звідки хасиди здійснюють традиційне щорічне паломництво до Умані, мають право перебувати в Україні без візи до 90 діб.

Інциденти з хасидами в Умані

Це вже не перший інцидент, пов'язаний з паломниками.

  • У травні 2021 року на вулиці Софії Перовської, де розташований готель для паломників-хасидів, невідомий обстріляв двох громадян Ізраїлю, які в результаті потрапили до місцевої лікарні з пораненнями. Стрілок встиг втекти ще до приїзду поліції.
  • У вересні 2020-го на пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач" правоохоронці затримали громадянина Ізраїлю, який намагався дати хабар прикордоннику в розмірі 1000 доларів США.
  • Того ж року брацлавські хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана – розкидали навколо карантинні огорожі, які були встановлені місцевою владою для дотримання соціальної дистанції між відвідувачами святині.
  • У вересні 2018-го хасиди підпалили хрест, встановлений на березі річки Кам'янка. Як з'ясувалося, хрест дратував хасидів, які зібралися на березі річки для проведення новорічного очисного обряду "Ташла". Це обурило місцевих жителів, і сталася бійка.

Раббі Нахман народився в місті Меджибіж (нині Хмельницька область України) 1772 року. Вів праведний спосіб життя, постійно постив, багато подорожував. Останні вісім років життя провів у Брацлаві Вінницької області. 1808 рокуНахман захворів на туберкульоз, поселився в Умані, де помер і був похований 1810 року. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються зі всього світу кожен єврейський Новий рік.

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Нагадаємо, що торік на Рош ха-Шана до Умані приїхали понад дві тисячі прочан. А наймасштабніше паломництво було зафіксовано 2019 року, коли до Умані з'їхалися понад 30 тис. хасидів.

Про традиції святкування єврейського Нового року читайте в матеріалі Life.Сьогодні.

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