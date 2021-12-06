Вистачить однієї дози? Чи діятимуть "жовті" сертифікати під час нових правил карантину

Термін дії "жовтого" COVID-сертифікату тепер зменшено до 30 днів, а раніше він становив 120 днів

У деяких вакцинованих однією дозою "жовті" сертифікати можуть перестати "працювати" / Фото: Колаж: Сьогодні

З 6 грудня в Україні розпочали діяти нові карантинні правила. В усіх громадських закладах перевірятимуть наявність COVID-документів.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Люди з однією дозою вакцинації можуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.

Проте, варто пам'ятати, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифікату буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.

Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.

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Який термін дії COVID-сертифікату

"Зелений" COVID-сертифікат діє 365 днів – визначено Міністерством охорони здоров'я України;

"Жовтий" COVID-сертифікат діє 30 днів, його ви отримаєте після першої дози вакцини.

Що буде після закінчення терміну дії сертифікату з вакцинації

Під час перевірки QR-коду з'явиться повідомлення, що сертифікат є недійсним.

Нові правила

З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів із собою потрібно мати один із документів:

сертифікат про те, що ви отримали хоча б одну дозу вакцини;

негативний тест, що діє, на коронавірус;

сертифікат про лікування.

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