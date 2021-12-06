Вистачить однієї дози? Чи діятимуть "жовті" сертифікати під час нових правил карантину

З 6 грудня в Україні розпочали діяти нові карантинні правила. В усіх громадських закладах перевірятимуть наявність COVID-документів.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Люди з однією дозою вакцинації можуть відвідувати всі громадські заклади без обмежень.
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Проте, варто пам'ятати, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифікату буде зменшено до 30 днів. Раніше він складав 120 днів.
Це означає, що на 31 день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.
Який термін дії COVID-сертифікату
- "Зелений" COVID-сертифікат діє 365 днів – визначено Міністерством охорони здоров'я України;
- "Жовтий" COVID-сертифікат діє 30 днів, його ви отримаєте після першої дози вакцини.
Що буде після закінчення терміну дії сертифікату з вакцинації
Під час перевірки QR-коду з'явиться повідомлення, що сертифікат є недійсним.
Нові правила
З початку дії нових правил для відвідування громадських закладів, театрів, кіно, кафе, ресторанів, спортзалів, готелів із собою потрібно мати один із документів:
- сертифікат про те, що ви отримали хоча б одну дозу вакцини;
- негативний тест, що діє, на коронавірус;
- сертифікат про лікування.
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