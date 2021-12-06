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Хватит одной дозы? Будут ли действовать "желтые" сертификаты во время новых правил карантина

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
6 декабря, 18:00
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Срок действия "желтого" COVID-сертификата теперь уменьшен до 30 дней, а ранее он составлял 120 дней
У некоторых вакцинированных одной дозой "желтые" сертификаты могут перестать "работать"
У некоторых вакцинированных одной дозой "желтые" сертификаты могут перестать "работать" / Фото: Коллаж: Сегодня

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила. Во всех общественных заведениях будут проверять наличие COVID-документов.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.

Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Ранее он составлял 120 дней.

Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.

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Какой срок действия COVID-сертификата

  • "Зеленый" COVID-сертификат действует 365 дней – так определено Министерством здравоохранения Украины;
  • "Желтый" COVID-сертификат действует 30 дней, его вы получите его после первой дозы вакцины.

Что будет после истечения срока действия сертификата по вакцинации

При проверке QR-кода появится уведомление, что сертификат недействителен.

Новые правила

С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:

  • сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины;
  • действующий отрицательный тест на коронавирус;
  • сертификат об излечении.

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