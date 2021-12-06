Хватит одной дозы? Будут ли действовать "желтые" сертификаты во время новых правил карантина

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила. Во всех общественных заведениях будут проверять наличие COVID-документов.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Люди с одной дозой вакцинации смогут посещать все общественные заведения без ограничений.
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Однако стоит помнить, что с 6 декабря срок действия "желтого" COVID-сертификата будет уменьшен до 30 дней. Ранее он составлял 120 дней.
Это означает, что на 31-й день сертификат о получении первой дозы вакцины против COVID-19 будет недействительным.
Какой срок действия COVID-сертификата
- "Зеленый" COVID-сертификат действует 365 дней – так определено Министерством здравоохранения Украины;
- "Желтый" COVID-сертификат действует 30 дней, его вы получите его после первой дозы вакцины.
Что будет после истечения срока действия сертификата по вакцинации
При проверке QR-кода появится уведомление, что сертификат недействителен.
Новые правила
С начала действия новых правил для посещения общественных заведений, театров, кино, кафе, ресторанов, спортзалов, гостиниц с собой нужно иметь один из документов:
- сертификат о том, что вы получили по крайней мере одну дозу вакцины;
- действующий отрицательный тест на коронавирус;
- сертификат об излечении.
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