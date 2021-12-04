"Дія" не нашла COVID-сертификат? Рассказываем, что нужно делать

В Украине без сертификата о вакцинации практически невозможно никуда пойти

В Украине COVID-сертификат нужно обязательно считывать через приложение "Дія" / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на большое количество успешно сгенерированных COVID-сертификатов в приложении "Дія", фиксируются случаи, когда получить документ онлайн не получается.

Сайт "Сегодня" рассказывает, что нужно делать, чтоб получить свой сертификат вакцинации.

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Сертификат COVID-вакцинации – самый распространенный документ, который свидетельствует о получении одной или двух доз вакцины и дает право пользоваться транспортом (одна доза, желтый сертификат) и посещать рестораны, кинотеатры и другие культурные заведения и общественные места (две дозы, зеленый сертификат).

Какие бывают сертификаты

На портале "Дія" можно создать два вида COVID-сертификатов:

"Желтый" – действует 30 дней, его вы получите после первой дозы вакцины; "Зеленый" – действует 360 дней, его вы получите после полного курса вакцинации.

Кроме этого, обратите внимание, что вакцина Janssen предусматривает только одну прививку, так что вы сразу получите зеленый сертификат.

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После первой дозы вакцины можно создать желтый COVID-сертификат в "Дії".

Как получить COVID-сертификат

Бумажный документ (свидетельство о вакцинации) можно получить у семейного врача. Его выдают после двух доз вакцины, он нужен для подтверждения статуса вакцинации внутри Украины.

Он должен содержать печати больницы, подписи врача, ваше имя и фамилию, а также название вакцины.

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Кроме того, сгенерировать сертификат можно в приложении "Дія". Такой вид документа содержит QR-коды, которые нужны при пересечении границы.

Как сгенерировать электронные COVID-сертификаты

Устанавливаем приложение "Дія" на телефон

Выбираем раздел "Услуги"

Выбираем опцию COVID-сертификат

Проходим верификацию, например, с помощью фото

Нажимаем "Получить сертификат"

Что делать, если COVID-сертификат не найден

Перейдите по ссылке: https://issue.covid19.gov.ua и заполните форму. Врачи все проверят и смогут исправить данные в реестре. Затем вы можете сгенерировать ваш COVID-сертификат.

Какой срок действия COVID-сертификата

"Зеленый" COVID-сертификат действует 365 дней – так определено Министерством здравоохранения Украины;

"Желтый" COVID-сертификат действует 30 дней, его вы получите его после первой дозы вакцины. Но прежде чем путешествовать, проверьте, какой срок определен страной, которую вы планируете посетить. Проверить информацию можно на официальном сайте Министерства иностранных дел: www.tripadvisor.mfa.gov.ua.

Что будет после истечения срока действия сертификата по вакцинации

При проверке QR-кода появится уведомление, что сертификат недействителен.

Обязательное считывание COVID-сертификатов через "Дію"

Сертификат вакцинации от коронавируса теперь нужно обязательно считывать через программу "Дія", иначе будет штраф.

"Сотрудники учреждений должны не просто спрашивать о наличии сертификата или проверять его визуальное наличие на входе в заведение, необходимо считывать смартфоном QR-код COVID-сертификата", — сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Для считывания не нужно устанавливать дополнительные программы, достаточно "Дії".

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