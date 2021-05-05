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Ідеально для прогулянок: якою буде погода в Україні 5 травня (карта)

5 травня, 07:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Синоптики порадували прогнозом погоди на 5 травня – де може піти дощ, прогноз

В Україні в середу, 5 травня, буде тепла і суха погода. Температура повітря в середньому очікується 17-20 градусів тепла.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозом синоптиків, сьогодні на вулиці буде мінлива хмарність, вітер 7-12 м/с. У всіх областях буде сухо, невеликі опади можливі лише на Закарпатті.

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Температура повітря на заході, у центрі і на півночі країни становитиме 18-20 градусів тепла. У південних і східних областях очікується більш прохолодна погода – 17-19 градусів.

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У столиці в цей день також буде сухо з мінливою хмарністю, температура 18-20 градусів.

Нагадаємо, квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. Але в останній місяць весни варто очікувати температурних гойдалок. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.

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