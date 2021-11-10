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Іноземці в Україні також зможуть скористатися "Дією". Як це буде працювати

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 листопада, 16:50
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У Кабміні розпочали експериментальний проєкт – до додатку "Дія" хочуть додати нові функції
У "Дії" з'являться нові функції
У "Дії" з'являться нові функції / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноземці в Україні скоро теж зможуть користуватися електронними послугами, зокрема додатком "Дія". Для цього Кабінет Міністрів запроваджує експериментальний проєкт.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Які документи додадуть до "Дії"?

За словами прем'єра, у "Дії" відображатиметься посвідка на тимчасове чи постійне проживання. Це буде працювати за аналогією з електронним паспортом, але замість нього відображатиметься інформація з посвідки іноземця.

"Такий проєкт дасть можливість зробити перебування іноземних громадян на території України більш комфортним і зручним, покращить імідж нашої країни як відкритої та сучасної держави", – написав Шмигаль.

Нові послуги у "Дії"

Незабаром в Україні з'являться електронні сертифікати про одужання від коронавірусу і доступні вони будуть у додатку "Дія".

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Документ діятиме 90 днів, а внести дані про одужання до системи має лікар.

Після внесення даних згенерувати сертифікат можна протягом 15 днів.

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