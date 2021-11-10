Иностранцы в Украине тоже смогут пользоваться "Дією". Как это будет работать

В Кабмине начали экспериментальный проект – в приложение "Дія" хотят добавить новые функции

В "Дії" появятся новые функции / Фото: Коллаж: Сегодня

Иностранцы в Украине скоро тоже смогут пользоваться электронными услугами, в частности, приложением "Дія". Для этого Кабинет Министров вводит экспериментальный проект.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Какие документы добавят в "Дію"?

По словам премьера, в "Дії" будет отображаться вид на временное или постоянное жительство. Это будет работать по аналогии с электронным паспортом, но вместо него будет отображаться информация из вида иностранца.

"Такой проект позволит сделать пребывание иностранных граждан на территории Украины более комфортным и удобным, улучшит имидж нашей страны как открытого и современного государства", – написал Шмыгаль.

Новые услуги в "Дії"

Вскоре в Украине появятся электронные сертификаты о выздоровлении от коронавируса и доступны они будут в приложении "Дія".

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Документ будет действовать 90 дней, а внести данные о выздоровлении в систему должен врач.

После внесения данных сгенерировать сертификат можно в течении 15 дней.