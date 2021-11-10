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Хлопця, який підробив "Дію", взяли на роботу в Мінцифри. Що робитиме

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
10 листопада, 14:11
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Йому лише 21 рік. Суд ще має визначити провину "хакера"
Українець, який підробив "Дію", став радником заступника міністра - Мінцифри. Фото: колаж "Сьогодні"
Українець, який підробив "Дію", став радником заступника міністра - Мінцифри. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 21-річний хлопець, якого затримали за підробку програми "Дія", став радником на громадських засадах в одного із заступників голови Міністерства інформації.

Про це повідомляє Українська правда.

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Деталі

Як розповів голова Мінцифри Михайло Федоров, у Міністерстві цифрової трансформації 21-річний хлопець тепер займається проєктом, який має залучити молодих людей до процесів цифровізації.

"Цей хлопець працює із соціальною рекламою та з нашим майбутнім проєктом, який має залучити молодь до процесів цифровізації… Хакером його важко назвати, тому що він не базу зламав, а просто дизайн зробив", – зазначив Федоров.

Голова Мінцифри додав, що корінь проблеми полягає в тому, що цей хлопець не знайшов можливості реалізуватися своїм здібностям.

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"Тому ми вирішили поєднати людину, яка є цільовою аудиторією, з проєктами, які ми хочемо запустити", – сказав Федоров.

Він підсумував, що суд ще має визначити вину "хакера".

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"Дія" для школярів

Кіберполіція України почала розслідування за фактом появи підробленого додатка, який візуально схожий на "Дію" і дає підліткам можливість без обмежень купувати алкоголь і сигарети.

Мінцифри напередодні звернулося до силовиків з інформацією про те, що створено інтернет-інструмент, який допомагає підліткам купити підроблену "Дію". Втім, влада поки не готова повідомити, скільки людей встигли скористатися цим додатком.

У фейковій програмі пропонуються шаблони кількох документів:

  • студентського квитка;
  • паспорта;
  • картки платника податків;
  • водійського посвідчення.

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